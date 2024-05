"Los costos han sido altos": Renato Garín revela detalles sobre su libro ’El Patio del Poder’

El escritor acusó censura por parte del decano de la Facultad de Derecho, desde donde fue desvinculado recientemente.

En la tarde de este viernes, en una nueva edición de “Podría Ser Peor”, tuvimos como invitado a Renato Garín González (37), abogado, escritor, académico y político chileno, quien se ha desempeñado como diputado de la República y también fue convencional constituyente.

Recordemos que Garín hizo noticia recientemente tras haber sido desvinculado como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, debido a un supuesto incumplimiento de sus compromisos y deberes.

El ex militante de Revolución Democrática se refirió a las complicaciones que le ha generado su nuevo libro, “El Patio del poder”, el que le habría traído problemas con las autoridades de la institución educacional mencionada, en donde colaboraba ad honorem. Al respecto, el ex parlamentario aseguró que “el decano de la Facultad no cree en la libertad de expresión” y dijo que debido a lo recién expresado, “yo nunca pude ejercer mi cátedra normalmente“.

El Patio del Poder

El ex miembro del Congreso comentó que su obra aborda, entre otras cosas, “la historia de la decadencia de la educación pública en Chile”.

Para esta importante investigación, el abogado consultó múltiples fuentes y pudo constatar cómo desde el patio de esta emblemática facultad se fueron configurando las redes y se desarrollaron las actividades de relevantes e influyentes figuras políticas del país, incluyendo a Ricardo Lagos y augusto Pinochet.. Este último, de acuerdo con la información que divulga el texto, intervino fuertemente las universidades y las instituciones públicas.

En relación a su actual situación y su despido de la universidad, el escritor expresó que “habrá que reinventarse; los costos han sido bien altos, pero no se podía dejar de publicar esta historia”.

