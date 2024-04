"Lo amenaza legítimamente": abogado penalista explica acción de fiscal para frenar viaje de Jadue

En el Podría ser Peor conversamos con el abogado penalista Cristián Riego, quien explicó que la amenaza de la fiscal Herrera contra el jefe comunal, sobre solicitar una orden de detención en caso que tomara un vuelo hasta Venezuela, es legal.

Durante esta jornada de jueves, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusó en sus redes sociales que le impidieron viajar hasta Venezuela, pese a no tener medidas cautelares en su contra. Según se ha conocido, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en el aeropuerto habrían llamado a la fiscal Giovanna Herrera, quien se habría contactado con el abogado del jefe comunal y lo habría amenazado con solicitar una orden de detención si efectuaba el viaje.

Frente a esta situación, en el Podría ser Peor nos comunicamos con el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, quien explicó que la acción de la fiscal se enmarcar en “un sistema que tienen las fiscalías y la policía, por el cual la Fiscalía le pasa a la policía todos los nombres de aquellas personas que son de su interés, que están siendo investigadas, respecto de las cuales se va a producir una formalización”.

En ese sentido, explica que la fiscal le comenta a los funcionarios policiales que “cualquier cosa que ocurra con esta persona, avíseme, porque puede ser importante para el caso. Esto es algo normal, existe en todas las partes del mundo. No es una medida cautelar, no implica privación de libertad (…) La policía en virtud de esta alerta, que no es de detención, ve que el señor Jadue va a viajar a Venezuela”.

De esta manera, Riego señaló que “encuentro perfectamente comprensible que ella no quisiese que Jadue viajara porque quedan pocos días para la formalización, es un caso importante. Además, está viajando a un país respecto del cual hay severas dudas que colabore con la justicia chilena”.

Asimismo, agregó que la fiscal puede pedir la orden de detención y “el juez (puede) dársela o no (…) Lo amenaza legítimamente con hacer una actividad que es parte de sus facultades, y el Sr. Jadue resuelve no viajar”.

“Me parece que todo trascurrió de manera legal y que los fiscales están para perseguir los delitos”, añadió.

Por otro lado, el abogado fue enfático y explicó que, “en rigor, no está acusado de nada, pero, en rigor, él se baja voluntariamente del avión, nadie le impidió viajar”.

“Él no tiene prohibición de salir (…) Lo que pudo haber dicho el Sr. Jadue es decirle Sr. fiscal llame al juez, y pedirle a su abogado que también llame al juez”, siguió.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.