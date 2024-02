¿Están recibiendo ayuda los damnificados?: "Nos llega mercadería y los ratones las están comiendo"

Ya ha transcurrido cerca de un mes desde que se desataron los incendios que afectaron a la quinta región, diversas zonas fueron afectadas en su totalidad y cobraron la vida de más de 130 personas.

El gobierno ha hecho anuncios y se ha comprometido con ayuda. Sin embargo, a día de hoy la ayuda con la reconstrucción no ha sido suficiente, solo se han construido cerca de 60 casas de emergencias, y el invierno y las bajas temperaturas se acercan cada vez más.

En el Podría ser Peor, conversamos con Carolina Rojas y Carmen Sandoval, dirigente “Manuelbustinas” que relatan las complicaciones y humillaciones que han sufrido en este periodo: “Nos han llamado de casas comerciales, de un boletín comercial. ¿Nos les parece una burla? les digo yo?”.

“Nosotras vemos todos los días a abuelitos que no tienen un paquete de pañales, abuelos postrados. Vimos el cuerpo de nuestros muertos tirados en la calle”, lamentó Rojas.

Tal como lo planteó ayer un grupo de damnificados a la ministra Camila Vallejo, la principal demanda es la seguridad, sobre todo para aquellos adultos mayores que pasan la noche solos al interior de una carpa.

Por su parte, Carmen Sandoval pidió agilizar la entrega de viviendas antes que lleguen las lluvias e instalar sistema de alcantarillado, advirtiendo problemas de insalubridad. “Tenemos plaga de ratones… nos llega mercadería y los ratones las están comiendo”, graficó.

“Los medios se fueron cuando murió Sebastián Piñera”

Carolina menciona que el foco debe estar en la gente, y que eso se ha visto opacado por otros hechos: “Todos tenemos imágenes de abuelitos que han recibido casa y no la pueden parar. Son muchas historias que se viven día a día. Ahora está el Festival, que entendemos no se podía cancelar. Pero el centro debe estar en la gente. Los medios se fueron el día que murió Sebastían Piñera, la gente está sola. Llega una autoridad y ahí queda”.

Carmen también menciona que fue a conseguir el carnet de su hijo, pero desde el Registro Civil no le dieron ninguna facilidad: “Usted lo tiene que imprimir me dijeron. No lo sé hacer, y no tengo cabeza para que me lo indiquen. Entonces lo encuentro humillante”.

Carolina recuerda ese viernes 2 de febrero por la lenta reacción de las autoridades: “A las 6:30 ya estaba el fuego desatado. La alerta SAE llegó a las 19:44, lo tenemos guardado. Llegó la alerta cuando Villa Independencia estaba quemada. Los muertos estaban tirados en la plaza”.

Consultado si la gente estaba preparada para una emergencia como está, comenta que “el plan de emergencia no sirve en el escritorio de un funcionario. Debe socializar con las personas”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.