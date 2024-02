Francisco Leturia crítica a la Corte Suprema por los 22 Lexus: "Hay formas de gastar mejor esa plata"

Diversas críticas a recibido el Poder Judicial, luego de aprobar la compra de autos de lujo, modelo Lexus ES300h, para los ministros de la Corte Suprema.

Durante los últimos días ha crecido la polémica tras que el Poder Judicial aprobara la compra de 22 autos Lexus ES300h, avaluados en más de $50 millones, para renovar la flota de vehículos de los ministros de la Corte Suprema.

Frente a esta situación, en el Podría ser Peor conversamos con el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, quien aseguró estar “preocupado por estas cosas”.

En ese sentido, cuestionó si es necesario que para “un señor de la Corte Suprema, para hacer bien su trabajo, lo hace ser un mejor juez, tener un auto de $57 millones, yo creo que no. Hay formas de gastar mejor esa plata, yo creo que sí”.

“Todos tenemos la idea de lo que tiene que ser un juez del principal tribunal de la república, alguien ordenado, sobrio, amante de las leyes y las reglas, no una persona amante de los lujos y del dinero”, agregó.

Por otra parte, se refirió a la crisis de infraestructura que experimentan diversas instituciones, como algunas del poder judicial. Por ejemplo, la falta de aires acondicionaos en diversas cortes de apelaciones.

“No hay plata para que más de 20 tribunales enteros, con todo su personal, hagan su trabajo, y estamos comprándole autos de $57 millones a personas que básicamente van a ir en la mañana para acá y en la tarde para acá”, dijo.

En la misma línea, argumentó que “tampoco es alguien (los ministros de la Corte Suprema) tenga que estar todo el día en terreno (…) No se entiende la justificación”, para comprar los Lexus.

Por último, Francisco Leturia señaló que “si tú estás encargado de resolver quien se va preso y quien no, a quien se le aplican deudas millonarias por casos como el de La Polar o a quien no, y ves que dentro del poder judicial hay personas a las que les encanta la plata y los lujos, uno dice no es el perfil”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.