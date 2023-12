"Pudo ser desafortunada y agresiva": Jaime Sáez (RD) por cuña donde apunta al Socialismo Democrático

“No me parece que presidentes de partidos que no han ganado una sola elección pauteen al presidente (Gabriel Boric)”, fue la frase del diputado Jaime Sáez (RD), en medio de las tensiones entre su partido y el Socialismo Democrático.

En los últimos días ha crecido la tensión en la coalición de gobierno por la figura de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Algunos piden su salida y otros lo defiende.

Frente a esta situación, en el Podría ser Peor conversamos con el diputado Sáez, quien explicó que “preferiría no generalizar, me parece que no corresponde”, y que “esa cuña en particular puede ser desafortunada y un poco agresiva”.

“No es prudente que ni los presidentes de los partidos ni, en general, nosotros como parlamentarios estemos pretendiendo pautear al presidente respecto a como tienen que formar su gabinete y su equipo más cercano”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “lo que el país requiere es menos opinología y más pega” de parte de quienes “estamos dentro del sistema”.

Asimismo, apuntó a que “el Presidente de la Republica tiene, no solo las facultades y las atribuciones, sino que, además, el espacio político para considerar las decisiones que él estime conveniente. No creo que haya que estar señalándole por los medios de comunicación quien tiene que ser su jefe de asesores”.

Además, argumentó que “el punto también está en que los dirigentes políticos, presidentes de partidos, parlamentarios, gente con responsabilidad, tienen el espacio permanente para poder hacer ese planteamiento directamente al presidente”.

En la misma línea, comentó que “en el país las formas se han perdido hace ya bastante rato, en el sentido de asumir las responsabilidades políticas de forma colectiva y con mayor disciplina. No tiene que ver con obsecuencia ni mucho menos, sino con saber ubicarnos, y dónde es el lugar y momento adecuado para hacer planteamientos con la máxima franqueza”.

Autocrítica del diputado Jaime Sáez por el Caso Convenios

Jaime Sáez también realizó una autocrítica tras los últimos antecedentes informados en el marco de la investigación del Caso Convenios.

El parlamentario señaló que desde su colectividad tuvieron que “ser mucho más quisquillosos y rigurosos en todo”.

Además, agregó que hay que “saber ponderar el curso de los acontecimientos y no reaccionar de manera apresurada, tanto para respaldar o enfrentar a una persona públicamente”.

