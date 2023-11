Con Arcángel, Yandel, Pablito Pesadilla y otros: Franco el Gorila adelanta nuevo disco para 2024

En el marco de la presentación de su nuevo éxito musical, “Under”, Franco el Gorila asistió al Podría ser Peor y adelantó detalles inéditos de la canción y su próximo disco.

En cuanto a su hit, reveló que no fue producido por él. “Me presentaron el tema, el intro, el coro, y me gustó. Me dijeron ‘mira, yo creo que este tema te va’ y es de las primeras veces que tengo la oportunidad de que alguien me componga un tema y lanzarlo”.

De esta forma, el puertorriqueño, quien ha compuesto canciones de artistas icónicos del género urbano, señaló que el tema “tenía lo que realmente yo estaba buscando, que era esa secuela de traer lo que hacía en el 2006, 2007, 2010”.

Back to the Jungle

Por otra parte, Franco el Gorila anunció que sacará un nuevo disco durante el próximo año, 2024. Pero, eso no es todo, ya que contó que estará repletó de invitados y colaboraciones.

El trabajo tendrá por nombre “Back to the Jungle”, que sería la segunda parte de su exitoso disco “Welcome to the Jungle”, uno de los más conocidos del género.

Entre los artista con los que está trabajando, afirmó que “está Farruko, Acangel, Yandel, Wisin”, entre otros. También, contó que “hay artistas chilenos (…) hay productores chilenos como Pablito Pesadilla”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.