Subsecretaria de educación por paro en Atacama: "Chile tiene una deuda con la educación pública"

Ya van más de 60 días que los profesores de Atacama se encuentran movilizados. La crisis no parece encontrar salida y ya se barajan opciones como que los alumnos pierdan el año. Conversamos en el Podría ser Peor con la subsecretaría de educación, Alejandra Arratia quién se encuentra en la región.

Sobre la situación de la comunidad escolar de la zona, la subsecretaria analiza que “Chile tiene una deuda con la educación pública de larga data. La educación municipal ha implicado un progresivo debilitamiento de la educación pública, y el proceso de desmunicipalización se ha ido dando de manera progresiva”.

“Hemos estado en conversaciones con el Colegio de Profesores, han presentado dos propuestas que han sido rechazadas, han planteado que vuelven todos o no vuelve ninguno y la verdad es complejo porque no pone el interés de los niños y niñas en el centro”.

Respecto al planteamiento de suspender la prueba SIMCE en la región, señala que eso no es posible: “Nosotros no vamos a suspender el SIMCE, recordemos que hay colegios que sí están en clases. También la propuesta de cerrar el año escolar no está disponible”.

Con relación a las críticas por la prolongación del paro y la poca acción, señala la autoridad que eso no es así: “Eso no es real, yo he estado viniendo desde el 6 de septiembre. Pasa que parte de ese acuerdo era que se visitarían las escuelas, se desarrolló una ficha y fuimos a ver con los profesores lo que había que hacer en cada una de ellas”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.