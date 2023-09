"La comunidad está tomada por 50 personas": Abogado y ex alumno lamenta incidentes en IN

Este lunes, estudiantes del Instituto Nacional (IN) quemaron la garita que se encuentra en la entrada del establecimiento. Frente a esa situación, en Podría ser Peor conversamos con Jaime Jansana, abogado y ex alumno del IN.

El ex estudiante del emblemático recinto educativo sostuvo que “la realidad se la toma la delincuencia y la gente pacífica, de buena fe, es secuestrada por un grupo tan mínimo a tres cuadras del Palacio de La moneda”.

Asimismo, comentó que “el anonimato no es un hecho de la causa en comunidades educativas, menos aún cuando se origina tan seguidamente en el tiempo”. En ese sentido, sostuvo que “la comunidad está tomada por 50 personas y son absolutamente identificables”.

Ante el complejo escenario, señaló que “a los padres y apoderados de esos jóvenes hay que ejercerles sanciones civiles, patrimoniales”. Los anterior con el objetivo de “que se responda de alguna vez por los riesgos y la brutalidad que se comete contra el inmobiliario público”.

