Presidente de la Anetur y no renovación de patentes: "Esperamos que se abra un canal de diálogo"

Un complejo panorama enfrenta el rubro nocturno y de entretención debido a la no renovación de las patentes alcoholes de varios recintos en donde destacó el caso que ocurrió en Providencia con “Mito Urbano”, un conocido espacio ubicado en la calle Manuel Montt.

Para conocer más detalles, revisa la entrevista completa a Fernando Bórquez, Presidente de la Asociación Nacional de empresarios nocturnos, de turismo y espectáculos (Anetur).

“Todo el mundo quiere ponerse estricto, muy duro, por qué parece que hoy eso es lo que vende. Aquí están pagando justos por pecadores, hay operadores que no manejan bien su negocio y oros que lo hacen extremadamente bien. Mito Urbano es un local que tiene más de 20 años, que ha aportado a la seguridad del barrio, al turismo, a la convivencia, que se ha asociado con otros lugares para generar un polo turístico importante en la Región Metropolitana y está siendo víctima de este voto de los concejales”, planteó.

Y añadió: “Esperamos que se abra un canal de diálogo con la alcaldesa, con los concejales, para revertir la situación que pone en riesgo la inversión de vida de un emprendedor, un lugar icónico de la Región Metropolitana que se va a ver destinado a morir si esta situación no se revierte”.

“Nosotros los locatarios cuidamos de las puertas hacia adentro y si esa pega la hacemos bien no tenemos por qué ser víctimas de lo que está pasando en la calle. Hay que poner más seguridad, más cámaras, más guardias pero no cerrar. Son espacios de entretención, es el único lugar donde la gente va con el ánimo de pasarla bien y no se pueden cerrar, no es ese el camino, es una solución muy simplicista, hay que trabajar los temas de manera profesional con argumentos y buscar alguna forma de solución para esto”, enfatizó.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.