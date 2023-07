Undurraga (Evópoli) tras rechazo a la AC al ministro Ávila: "No se sustentaba jurídicamente"

Tomamos contacto con el presidente de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, para conversar respecto al rechazo a la acusación constitucional hacia el ministro de Educación Marco Antonio Ávila y las repercusiones que generó la votación dentro de Chile Vamos.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio Sánchez en el Podría ser otra cosa.

“Me siento muy libre y conforme como actuamos. Evópoli es fundador de Chile Vamos, se fundó con la UDI y Renovación Nacional, creo que las diferencias que nosotros tenemos las manejamos a la interna y no como ha sido hasta este minuto. No lleva a la construcción de un proyecto político que le de gobernabilidad al país”, explicó.

Y agregó: “Hicimos un análisis en la base que tenemos que hacer que no es solo estudiar el libelo acusatorio. Recordarnos cuáles son las causales para acusar a un ministro. Por mucho que sea malo, y se lo dije personalmente, donde claramente la educación de este país es paupérrima, el resultado de los diversos estudios que se le hace al alumnado son peores y donde los proyectos de ley son para generalmente nivelar la cancha más hacia abajo”.

“No se sustentaba jurídicamente aunque entremedio hayan aparecido supuestos desfalcos en relación a los 3.500 millones en raciones alimenticias pero eso no estaba escrito en el líbelo y nosotros estábamos llamados a juzgar el texto.

E insistió: “Aquí no estábamos juzgando la condición si no faltas a la constitución y esas desde el punto de vista de nosotros no se cumplían. El libelo acusatorio no era bueno ni cumplía con los requisitos que se pedía en la constitución, no tiene que ver en nuestro caso para defender una opción de vida o criticarla”.

“Las cosas valóricas se deben discutir en la batalla de las leyes y en la construcción de las mayorías a través de la democracia, no de las acusaciones constitucionales”, enfatizó.