Diputado Héctor Ulloa por AC contra ministro Ávila: "Tiene base en una homofobia encubierta"

Tomamos contacto con el diputado independiente Héctor Ulloa quien también presidió la Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de educación Marco Antonio Ávila.

“Traté de llevar el debate como presidente de la comisión de forma bastante imparcial creo yo, a mí no tiene ningún fundamento esta acusación constitucional”, expresó.

“Tenemos déficit en materia de educación, el tema CAE, el tema Simce, la infraestructura, que son temas muy relevantes que uno puede discrepar con el Gobierno y lo que observo es que hay legitima discrepancia en la forma de llevar el ministerio en algunas materias”, complementó.

Y agregó: “Recibimos como sorpresa un antecedente hace 3 días por parte d un exdirector de la Junaeb que señalaba que se habían gastado cuantiosos recursos. Han pasado 3 y 4 días desde esa exposición que nos hace esta persona y todavía no existe una denuncia en el Ministerio Público o Contraloría. Si esto fuera verdad no me cabe duda que ya sería escandalo nacional y estaría en manos de la Justicia”.

“Tiene base en una homofobia encubierta y eso tampoco no lo podemos desconocer. Ha perdido fuerza la acusación. Ojalá esto se exprese mañana y gané el sentido común”, destacó.