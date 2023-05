Vodanovic por Consejo Constitucional: "No usamos todas las herramientas que electoralmente pudimos"

En una nueva edición del Podría ser peor, tomamos contacto con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, para comentar respecto a la elección del Consejo Constitucional y la situación que implica esto para la coalición del Gobierno.

Además los cuestionamientos de haber conformado dos listas siguen latentes y generan ciertas dudas sobre cómo hubiese sido el desempeño de las coaliciones en un solo bloque.

Todos los detalles en la entrevista junto a Julio César Rodríguez por Bio Bio TV.

“Creo que que hay tomar eso con harta responsabilidad. Lo que nos exige la ciudadanía es que actuemos y frente a esta adversidad que podamos fortalecer lo que son nuestras convicciones que creemos que representan pese al contundente resultado de los Republicanos que representan una parte muy importante de la ciudadanía”, sentenció.

Y añadió: “La necesidad de fortalecer los derechos sociales de nuestro país están ahí y no son menores. La seguridad es la responsabilidad de cualquier Estado y claramente tenemos un déficit en ello, tenemos que concentrarnos en actuar, hacer una buena gestión, facilitar la tarea al Gobierno y en el consejo constitucional actuar unidos para dialogar y construir un pacto social ya que de eso se trata una constitución”.

“La lista de Todos por Chile tiene aproximadamente un 9% en total y no es irrelevante ese porcentaje de la ciudadanía, a la luz de los resultados de que no obtienen a nadie también va a creando una frustración y no es que el centro político no esté, es que no tiene representación en este proceso”, aseguró.

E insistió: “Cuando divides las listas se produce una fragmentación y hay una cosa numérica que se espera. El centro es más lo que pasa es que no tiene representación y la centro-derecha también está”.

“No usamos todas las herramientas que electoralmente pudimos haber hecho para haber tenido mejores resultados como por ejemplo llevar dos candidatos de cada partido cuando eran cuatro. Un pacto hace que mejoren las posibilidades de un partido, es una lección tanto en la forma como en el fondo”, se refirió.

“Tenemos que hacernos responsable de esto, no estamos llegando como lo hacíamos antes porqué lo que nosotros representamos hoy día es menos recibido y acogido por la ciudadanía que tiene los mismos problemas desde el estallido social”, zanjó.