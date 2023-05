Abogado de familia de Nibaldo Villegas y Alma Negra: "Hay una vuelta atrás que carece de todo sentido"

Tomamos contacto con el abogado de la familia del profesor Nibaldo Villegas, Patricio Olivares, para conversar respecto a las repercusiones que ha traído la emisión de los capítulos inspirados en el caso del programa de TVN, Alma Negra.

A continuación, todos los detalles en la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“Una explicación racional como abogado no tengo. Hay normas que rigen actividad, hay una cuestión de deshacimiento del tribunal en aquellos casos que dicta una sentencia. De esa resolución nosotros fuimos notificados de manera tácita, tomamos conocimiento de la misma y llama la atención que esta modificación no indica la forma, el fondo y porqué hace este cambio”, explicó.

Y añadió: “Este recurso de protección tiene por finalidad que la justicia tome medidas ante vulneración, amenazas en el caso de la integridad psíquica. La ley te otorga que durante la tramitación de este recurso tu puedes pedir esta orden de no innovar, un instrumento que evita que esta vulneración de la garantía siga ocurriendo. En este caso se traduce en no emitir el programa en cuestión”.

“Yo creo que nunca como abogado me había pasado puesto que existen ciertos efectos respecto a las resoluciones judiciales, no puede ser modificada por el tribunal y así lo dice la ley. Hubo una vuelta atrás que carece de todo sentido, es súper llamativo cómo una resolución queda al tenor de una relatora, los que toman las medidas son los jueces y por lo menos para mí no tiene una explicación racional ni lógica”, complementó.

E insistió: “Exponen ciertos aspectos de la privacidad de la familia. Hay cuestiones que son calcadas de la realidad. Ponte en el lugar de quienes fueron hermanos e hijos del profe. Se está viendo expuesto cómo nosotros nos comportamos como familia y como a él lo mantaron. Ahí está la delgada línea de lo que puede ser la ficción con la realidad”.