Senador Bianchi y llamado a voto nulo el 7 de mayo: "Es un proceso captado por los partidos políticos"

En una nueva edición del Podría ser peor, tomamos contacto con el senador Karim Bianchi para conversar respecto al registro divulgado en redes sociales donde hace un llamado a votar nulo este 7 de mayo en la elección de Consejeros Constitucionales.

“Esta postura mía ha sido consecuencia no solo de cómo se está llevando el proceso. Es la misma que tenía cuando se inicia de manera forzada por los partidos políticos que fijaron reglas que me parecen negativas. Es muy difícil que un cargo de Consejero pueda hacer cambios por los quórums que se piden y es un proceso absolutamente captado por los partidos políticos”, aseguró.

Y agregó: “Quiero que hagamos una buena constitución, primero quienes están colocados ahí de expertos, están a dedo por amiguismo, por compañerismo y son títeres de los partidos políticos, están fijando las reglas del juego para perpetuar al sistema binominal”.

“El proceso realmente no tiene la validación y cuidado que esto puede transformarse en un boomerang. El Servel no pudo hacer bien la geolocalización, se está atentando con el derecho ciudadano de mucha gente que vive por ejemplo en las áreas rurales. Mi postura siendo senador no es irresponsable y el voto nulo es una opción”, enfatizó.