Diputado Celis y proyecto de ley que regula narco funerales: "Si nadie hace nada esto va ir creciendo"

En una nueva edición del Podría ser peor, tomamos contacto con el diputado Andrés Celis para conversar sobre la iniciativas que que busca prohibir y regular los funerales de alto riesgo.

Se trata de un proyecto de ley que ya fue ingresado y que busca implementar todo un plan preventivo ante estas situaciones además de brindarle más facultades a las autoridades.

Todos los detalles en la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“Está recién ingresando como proyecto de ley así que espero que no duerma mucho tiempo. Este es más atrevido, es más directo y más arriesgado”, planteó.

Y explicó: “”Desde el Instituto Medico Legal se va directo al cementerio y se le da la facultad al gobernador regional para que mediante una resolución fundada pueda fijar una ruta para que la pompa fúnebre lleve el cuerpo por un determinado camino, con vigilancia y seguridad”.

“Este proyecto de ley impide que la pompa funeraria pueda parar ante cualquier residencia, sede, estadio y además impide que el cuerpo se pueda velar en la vivienda donde la persona vivía”, complementó.

E insistió: “La idea que persigue es que la gente pueda circular por las calles, que los colegios no paralicen las clases. En definitiva que esto sea excepcional para aquellos que son delincuentes o narcotraficantes y es muy parecido a lo que ocurría con los fallecidos por Covid”.

“Tenemos que fijar un reglamento, que se haga como un tema excepcional y que vaya de la mano con la seguridad. Le hacen un tremendo daño año al país y si nadie hace nada esto podría crecer. No tengo ningún problemas que podamos unir el otro proyecto que está en la Cámara ya que me interesa que no se normalicen estos funerales”, zanjó.