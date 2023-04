Diputado Raúl Leiva: "El problema de Chile no es solo la inseguridad si no la sensación de impunidad"

Tomamos contacto con el diputado Raúl Leiva para comentar sobre los recientes anuncios en seguridad por parte del Gobierno el cual contempla una millonaria inversión que escala a los 1.500 millones de dólares.

Un complejo escenario que vive el país tras la muerte de tres carabineros en menos de un mes y que ha generado un extenso debate dentro de la ciudadanía y el mundo político.

“Hay un sentimiento muy complicado, es difícil disociar lo que es la contingencia y esta problemática de ver qué podemos hacer. No es un tema simple, es multifactorial pero llegó el momento y es lo que hemos tratado de empujar en la comisión de seguridad ciudadana y el trabajo de la comisión de constitución en generar cambios”, sostuvo.

Y agregó: “Nos parece del todo justo que un carabinero tenga los mismos derechos que tiene una persona cuando defiende a su familia. La diferencia que estos tienen el deber constitucional de defender a quien no conoce y lo hace bajo un mandato del Estado. Lo que se les entrega es una cobertura jurídica potenciada por la ley de legítima defensa privilegiada”.

Asimismo el parlamentario adelantó más detalles de algunos proyectos y medidas que buscan implementarse en seguridad. “Se aprobó una política nacional contra el crimen organizado. Tiene que haber una coordinación no solo con policías, si no con aduanas y servicios financieros”.

“Todos los procedimientos judiciales tienen que ser videograbados ya que permiten mejorar la prueba para sancionar a los delincuentes. Llegó el momento de tomar medidas pero hemos aprobado varias leyes en esta legislatura que esperemos que vaya en este sentido y sabemos que ninguno va a cambiar por si mismo este tema”, sentenció.

Además se refirió a la situación actual de los centros penitenciarios en Chile y la necesidad de brindarle más atribuciones al personal de Gendarmería. “Nuestra sociedad es un reflejo de lo que pasa en el interior de las cárceles y por eso se tiene que invertir. Este proyecto de ley lo que hace es que Gendarmería tenga facultades investigativas ya que muchos delitos que se cometen fuera se mandan a ejecutar desde las cárceles”.

“El problema en Chile no es solo la percepción de inseguridad si no la sensación de impunidad y ahí los tribunales son importantes. En seguridad no puede haber sesgos y a veces hay que deponer nuestra sobreideologización en algunos temas. Con la muerte de carabineros nadie puede sacar provecho y es lo peor que le puede pasar a nuestro país”, zanjó.