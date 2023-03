Padre del Sargento Retamal y aprobación de Ley: "Da una luz de esperanza para cientos de Carabineros"

Tomamos contacto junto a Juan Carlos Retamal, el padre del fallecido Sargento Segundo Carlos Retamal para conversar respecto a la aprobación de la denominada Ley Naín y Retamal.

“Estoy regresando con mucha satisfacción por la aprobación de la Ley y creo que eso da una luz de esperanza para cientos de carabineros que están en la calle hoy día”, aseguró.

“Cuando vemos que se polariza un tema tan sensible como este nos deja un poco desconcertados y creo que es lo que pensamos todos los chilenos pero se ha superado un poco. No quisiéramos que hubiesen dificultades, hay voces disidentes que pueden ser legítimas y nosotros no la compartimos”, planteó.

Y agregó: “Espero que no le pongamos obstáculo en el Senado y que realmente esto termine siendo una ley que para nosotros sería sentirnos más orgullosos de ser chileno. Mi hijo ya no va a estar conmigo pero eso no nos debe ser impedimento para que nosotros podamos tener una acción de unidad nacional contra un flagelo que nos está perjudicando”.

“Toda la gente ha sufrido en alguna oportunidad una mala experiencia. Esto no se trata de un problema político, yo quiero que al Gobierno le vaya muy bien y se recuerde que hizo esto por Carabineros”, complementó.

E insistió: “Mi hijo tenía 20 años de servicio y de preparación. Entonces no estamos hablando de gente desadaptada de la cual no le hemos dado una herramienta si no de gente profesional. No creo que los Carabineros salgan con la intención de disparar”.