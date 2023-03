Diputado Leiva tras dichos de Yáñez: "Es necesario reivindicar y legitimar el actuar de las Policías"

En una nueva edición del Podría ser peor, conversamos junto al diputado Raúl Leiva para conversar de diversos temas desde los dichos del General Director de Carabineros hacia el Congreso y los avances que se llevan a cabo en materia de seguridad.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“Esto ha generado mucha controversia pero lo primero que hay que hacer es apoyar a la institución. Bien lo señaló el General Director y reconoció que la forma no era la adecuada pero en el fondo tenemos que seguir trabajando en mejorar la habilitación en Carabineros, eso da cuenta en la regla del uso de la fuerza”, expresó.

Y agregó: “Es necesario reivindicar y legitimar el actuar de las Policías. La problemática se ha complejizado luego del Estallido Social y yo creo que el Ministerio del Interior debió dar un apoyo más claro”.

“Los canales con Carabineros siempre han estado muy abiertos. La problemática que se da en los Tribunales es que los protocolos de actuación que permite hacer uso de armas de fuego están en un decreto supremo, tienen que estar en una Ley y eso es lo que estamos trabajando con Carabineros respecto a las reglas del uso de la fuerza que estén contenidas en una”, complementó.

E insistió: “En materia de seguridad no pueden haber sesgos políticos, tiene que ser tomado como un tema de Estado. No es que nazca ahora si no que se generó una tormenta perfecta no solamente con el aumento migratorio, los delitos violentos, se asumió la deslegitimación de carabineros y eso es lo que tenemos que recomponer y trabajar”.