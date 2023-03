Diputado Sáez y proyecto de rebaja en multas por TAG: "Entrega una serie de garantías al usuario"

En una nueva edición del Podría ser peor, tomamos contacto con el diputado Jaime Sáez para conversar en torno al proyecto de ley que busca rebajar el 80% de las multas por tag en las autopistas.

“Es un proyecto catalogado de discusión inmediata, lo hemos tenido en la comisión de obras publicas en diciembre del año pasado. El nivel de urgencia ha aumentado y espero que lo despachemos hoy para que entre la semana siguiente o la subsiguiente a la votación en la sala de la Cámara”, sostuvo el diputado.

Y agregó: “Más de la mitad ya lo votamos, nos queda la última patita que es el corazón del proyecto que contiene el beneficio de la rebaja del 80%. Este es un proyecto que ya viene desde el Senado, no es nuevo y surge en conjunto de las movilizaciones en contexto del Estallido Social con el movimiento No+Tag, los principales impulsores de este proyecto”.

“Un usuario muchas veces tiene que recurrir a distintas ventanillas de pagos a distintas autopistas. Este proyecto entrega una serie de garantías para que las personas puedan ponerse al día con sus deudas y pueden acceder al beneficio del 80% de rebaja”, complementó.

E insistió: “Esta discusión ha abierto la puerta a una mirada más profunda a cómo se realiza el cobro de peajes a nivel nacional, es importante que se comprenda no únicamente como tárifa si no como un tributo que permite desarrollar nueva infraestuctura en lugares que no la poseen”.

“Se busca incentivar que las personas paguen por el uso pero que este se facilite y no hayan cobros abusivos. Es sanear entre comillas deudas de arrastre de hasta cinco años”, destacó.