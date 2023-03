Senador Castro y medidas ante crisis de isapres: "El Gobierno ha comprometido un proyecto de ley"

Tomamos contacto con el senador Juan Luis Castro para conversar respecto a la crisis de Isapres y la crítica que se ha generado en la falta de propuestas para contener la crisis de las isapres.

“El Gobierno ha comprometido un proyecto de ley en los próximos días, esto debería ocurrir la próxima semana. Estamos convocados todos los parlamentarios de las comisiones de salud y Se estaría cumpliendo el objetivo de que en marzo se ingrese”, sostuvo.

Y añadió: “Se trata de un proyecto de ley corto que intervenga el precio base y además una mejora en el Fonasa con una nueva cobertura adicional de seguros”.

“Se judicializó el sistema hace más de cinco años, más de 100 mil personas cada año establecen demandas y la ganan producto del alza en los planes o en la prima del auge. La Corte Suprema falló que se tenía que aplicar una sola tabla de factores y tiene que devolverse en dinero lo que se cobró demás”, complementó.

E insistió: “Las vacas flacas obedecen a un sobrepago de licencias médicas y se agrega que el modelo generó mucha decepción entre sus afiliados. No hubo acuerdo político ni en el Gobierno de Bachelet ni en el de Piñera para hacer una reforma más profunda a este sistema. Estamos con cifras rojas y el interés es que las personas no queden abandonados, no tengan que irse a Fonasa obligados a engrosar las listas de espera”.