Los Rabanes y paso por competencia folclórica del Festival de Viña 2023: "La gente quería bailar"

En una nueva edición del Podría ser peor, nos acompañan los representantes de Panamá en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar, la agrupación Los Rabanes.

Pese a que ya no continúan en el certamen la oportunidad de haber cantando “La Patineta” en el escenario de la Quinta Vergara representó todo un logro para los integrantes que componen la banda.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“Me voy con el recuerdo cumplido pero siempre dejo la venta abierta por si podemos venir y hacer más cosas. Llevó los aplausos y corazones de mucha gente de Chile y está muy guardado como uno de los grandes momentos de esta carrera, dos días aplaudidos, dos días gozados y la gente quería bailar”, expresó Emilio Regueira.

Y añadió: “El festival me han dicho que para el chileno es respetado pero tal vez no mide cuan importante es o no lo dimensiona, para nosotros que lo vemos desde otro punto del continente. Más allá de toda la expectativa, uno no tiene una medición de qué acontecerá en un concurso”.

“Uno sabe que te van a calificar. Es subjetivo como la gente ve tu música, cómo cantas y al final de cuentas creo que el jurado lo vio de una manera pero el público lo vio de otra manera. Al final es ruido y eso es bueno”, destacó.