Presidente de Conadecus por multa a Banco Estado: "Se está haciendo habitual este fraude a usuarios"

Hace unos días la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a BancoEstado por no restituir fondos a usuarios afectados por hurto, robo, extravío o fraude en tarjetas de pago y transacciones electrónicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley anti fraudes.

Además la entidad deberá pagar una multa que asciende a los 4.000 UF y desde el Sernac confirmaron la demanda colectiva contra el banco.

En una nueva edición del Podría ser otra cosa, conversamos junto al Presidente de Conadecus, Hernán Calderón, para detallar más en la situación.

Responsabilidad bancaria ante fraudes

“Los bancos no toman todas las medidas de seguridad, no invierten en ello para los clientes. Se está haciendo habitual este tipo de fraude a los usuarios, hay transferencias desconocidas, tenemos la demanda a Banco Estado por no restituir y cumplir con la ley anti fraudes”, sostuvo.

Y agregó: “Hay un sinnúmero de situaciones que la ley contempla que dice que si a usted le hacen un fraude de menos de 35 UF, el banco tiene 5 días para restituir los fondos. Si el banco sospecha que es un auto fraude tiene que hacer una demanda a Tribunales”.

“El reclamo puede ser en Conadecus, en Sernac o en la Comisión del Mercado Financiero. No es solamente Banco Estado y puede ser cualquier institución financiera, las otras también están desconociendo este tipo de derecho que tienen los consumidores de la restitución de la ley de fraudes”.

E insistió: Cuando estamos hablando de esta ley, lo que hizo fue a darle un derecho al consumidor a que se le restituyera oportunamente. Después de la restitución el Banco puede ir a comprobar a Tribunales para ver si es un auto fraude”.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.