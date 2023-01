Gobernador de Tarapacá por inseguridad: "Quizás terminemos superando los 100 homicidios en un año"

Un difícil escenario enfrenta la Región de Tarapacá en cuanto a seguridad e inmigración descontrolada, en donde solo este primer mes del año ya se contabiliza más de una decena de asesinatos por lo que las proyecciones para este año no son para nada positivas e incluso se podría superar la barrera de los 100.

Situación que movilizó fuertemente a la comunidad, ya que a partir de la crisis migratoria que afecta al norte, se ha visto duramente afectada por la sensación de inseguridad y los crímenes de alta connotación social. Es por eso que durante esta jornada se han realizado una serie de manifestaciones entre la ruta que une Iquique y Alto Hospicio, siendo esta última comuna la que registró la tasa de homicidios más alta a nivel nacional.

En una nueva edición del Podría ser peor, conversamos junto al Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal.

Inseguridad en la macrozona norte

“El país debe estar en conocimiento que se viene viviendo esto hace un largo rato en la región. Ahora vuelve a instalarse por dos situaciones muy graves que generaron una frustración en condiciones de seguridad. Se provocó por la muerte de un joven en Alto Hospicio dedicado a la salud y la muerte de una mujer entre 35 y 37 años, donde un par de delincuentes la interceptaron para robarle el auto y la mataron”, expresó la autoridad regional.

Y agregó: “Nos dejó como cerca de 11 homicidios desde enero de este año. Provoca una alerta mayor en inseguridad y nos tiene a todos preocupados. Es parte de lo que vivimos en conversaciones con vecinos, dirigentes y la movilización propia que surgió hoy como respuesta a la ansiedad y angustia que siente la comunidad por estos hechos”.

“Esa primera sensación que se generó el país con la seguridad la frontera se fue mezclando con lo segundo, el alza significativa de los delitos de mayor connotación social. Ya no son los delitos habituales y hay un sicariato que está presente. Son bandas criminales en la región y gran parte de la macrozona norte donde hemos tenido que convivir con estos resultados y consecuencias”, zanjó.

Respecto a la visión de la comunidad, señaló: “Sienten que en la macrozona norte la agenda no es la misma que la zona central u otro lugar del país. No ha existido una mayor predisposición y perciben en estos delitos una sensación de abandono de toda la región en general. Tiene que ver más allá con la cantidad de Carabineros y tiene que ver con las investigaciones”.

Dotación a Fiscalía

“Hay una necesidad de recursos, no presupuestario, si no apoyo en Fiscalía y alguna Brigada Especializada por parte de las Policías. Se requiere una respuesta urgente por parte del Gobierno y no podemos vivir en una región que cada dos o tres días aparece una persona asesinada de esta manera. Quizás terminemos superando los 100 homicidios en un año y eso nunca se ha percibido”, sostuvo Carvajal.

Sobre la relación entre la crisis migratoria y el aumento de delitos violentos, afirmó: “Hoy día los datos son objetivos, la población que se encuentra en las cárceles llega al 45% son personas extranjeras. Casi el 40% de los delitos ocurridos corresponden a extranjeros y los de mayor connotación social son parte de estas bandas que operan en el territorio”.

“Es vinculado sin duda, así lo dice la Fiscalía y los informes de Policías en la presencia extranjera en este tipo de delitos. Es importante abordar la frontera y frente a ello hay cierta respuesta. Celebro y apoyo que hubo una respuesta legislativa dándole poder y atribuciones a las Fuerzas Armadas en las fronteras”, persistió.

E insistió: “Es una urgencia que las fiscalías de la macrozona norte se dediquen exclusivamente y con todos los recursos, a perseguir a estas bandas criminales que gran parte de ellas están integradas por extranjeros. Hay que otorgar mayor eficiencia, acortar plazos investigativos y teniendo más apoyos y fiscales es probable que aumente la efectividad en función de lo que necesita la comunidad hoy día”.

Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.