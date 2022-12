Senador Javier Macaya interpondrá querella contra Pancho Malo: "Es para darlo ya por superado"

El senador y el presidente de Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, interpondrá acciones legales contra Francisco Muñoz más conocido como “Pancho Malo”, esto tras haber sufrido un episodio de acoso mientras iba en su vehículo por la calle Suecia cerca a la sede central de la UDI y lo preocupantes es que no iba solo si no acompañado de sus hijos.

Bajo esa mirada, en una nueva edición del Podría ser peor, conversamos con Javier Macaya quien profundiza más detalladamente de la situación.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

Acciones legales

“No me gusta darle prensa a este tipo de acciones, es rememorar tiempos que han sido bien superados por Chile y la sociedad hoy está mas clara e intolerante en que la violencia sea un mecanismo de cambio. La manera de hacerlo valer es con deliberación, así funcionan las democracias”, sostuvo el senador.

Y agregó: “Este señor tiene una lógica bien totalitaria a mi juicio, no la diferencio mucho a las cosas que ocurrieron en el estallido. Esto no solo me ha ocurrido a mi y atenta contra la democracia. Como sociedad tenemos que ser capaces de condenarlo transversalmente”.

Respecto a las acciones legales a tomar, señaló: “Es para darlo por superado, ya presentamos una denuncia ante el Ministerio Público y una querella. Hay señales más contundentes que se pueden dar para la defensa de la democracia, espero que en ese sentido actuemos con sobriedad respecto a él”.

“La reflexión tiene que ver con mirar para atrás, aprender de los errores y de que la violencia, la funa y la descalificación nunca pueden ser un método de expresar tus ideas en la democracia”, zanjó