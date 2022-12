Empresa de guía turístico apuñalado en Santiago: "Sabía que lo estaban siguiendo y lo apuntaron"

El casco histórico De Santiago vive quizás la crisis más aguda en cuanto a seguridad y delincuencia. Una zona que tradicionalmente ha sido espacio en donde turistas de regiones y otros países vienen a conocer emblemáticos lugares como la Catedral, el Museo Nacional y la Plaza de Armas.

No obstante, la situación en el centro de la capital ya escaló a otro nivel y el hecho de violencia más reciente corresponde al apuñalamiento que sufrió un guía turístico por defender a una viajera estadounidense del robo de sus joyas.

Un osado actuar que hoy tiene a Felipe Morales internado en la Ex Posta Central a raíz de las heridas recibidas. Bajo esa mirada, en una nueva edición del Podría ser peor, conversamos con Alejandro Carrére, dueño de CTS Turismo.

Estado de salud y búsqueda de responsables

Fue cerca de las 19 horas cuando el domingo 18 de diciembre, en el sector donde comienza el Paseo Puente, un grupo de 6 personas se abalanzó violentamente sobre Felipe Morales causándole serias lesiones. “Se encuentra internado y está en observación porqué recibió una puñalada cerca del pulmón y existe la posibilidad que la herida se haya expandido”.

“Después de un escáner van a decidir si lo intervienen mañana. Está tranquilo pero shockeado por lo que le tocó vivir, muy asustado de lo que viene en el futuro. Fue una reacción instintiva, no contaba que iban a llegar 5 tipos más y una mujer con puñal, al final todos los asaltantes salieron libres y no hay ninguna línea investigativa”.

E insistió: “Los guías son personas que están todos los días en la calle, hay mucha delincuencia alrededor, los turistas son un foco y no es primera vez que sucede en Chile. Él estaba terminando la visita por la Plaza de Armas y ya sabía que lo estaban siguiendo y apuntando”.

Asimismo enfatizó en que estas situaciones también se han producido en otras localidades turísticas del país como Valparaíso, San Pedro de Atacama e Iquique. “Son casos que han aumentado con los años, la explosión de este problema fue a partir del Estallido Social pero se ha ido agudizando”.

Delincuencia e inseguridad en el kilómetro 0 de Chile

“Se han establecido muchas mesas de trabajo con autoridades y policías. No hay respuestas porqué de un lado a otro te dicen que no tienen los recursos, no hay dotación y que la responsabilidad no es de la municipalidad o carabineros”, sostuvo.

Y agregó: “Uno pide soluciones fáciles y económicas pero no se producen. En este caso puntual un paliativo simple es que el gran problema es que en el sector no hay un estacionamiento para turismo que te deje subir y bajar pasajeros. Tampoco es una logística tan compleja para que un municipio no lo pueda abordar”.

Sobre la situación de inseguridad que se vive en el kilómetro 0 del país, señaló: “Es una publicidad horrible para Chile. Esta noticia ha circulado en hartas partes y nos han llamado operadores de todo el mundo para preguntar cómo está la seguridad en Santiago”.

“Hoy los hoteles de Santiago están con una ocupación bajísima, aumentó la delincuencia los últimos meses de manera brutal, no están recibiendo pasajeros y están en un bajo nivel ocupacional, es una crisis hotelera gigantesca”, complementó.

Además destacó la importancia cultural del centro de Santiago respecto a los intereses que tienen los turistas al visitar el país, lo cual no siempre es visitar las zonas más desarrolladas si no las más históricas.

“Todos los resguardos de artículos personales se les informa a los pasajeros y se les dan indicaciones y precauciones a tomar como no salir con la documentación oficial a la calle o andar con tarjetas de crédito”, persistió.

“Nosotros como industria contribuimos a la economía del país, somos la fuente que genera más empleos indirectos y estamos promocionando para que el mundo conozca Chile. Esto es como un balde de agua fría porqué venimos de un momento que fuimos muy golpeados con la pandemia y el esfuerzo para mantener nuestras empresas ha sido titánico”, cerró.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodriguez en Bio Bio TV.