Club de Amigos de JC: Nos acompaña la cantante KYA, Rodrigo Vásquez "Altoyoyo" e Ignacio Saavedra

En una nueva edición del Club de Amigos de Julio César Rodríguez nos acompaña la artista nacional emergente KYA junto al comediante Rodrigo Vásquez más conocido como Altoyoyo e Ignacio Saavedra, empresario gastronómico y dueño del restaurant Lusitano.

Diversas personalidades que convergen en este espacio de conversación en torno a los últimos proyectos, novedades y la actualidad.

A continuación revisa la conversación completa en Bio Bio TV.

KYA estrena nuevo sencillo Copacabana

Con una carrera iniciada en plena pandemia, hoy KYA es una de las artistas nuevas más destacadas de la escena musical chilena y su más reciente lanzamiento es Copacabana.

“Es un tema que escribí ahora para cerrar el año, que ha sido bastante movido para mi carrera, es un comienzo de un nuevo sonido, intenté arriesgarme más con los ritmos. Estoy muy emocionada por el recibimiento ya quE es algo distinto a lo que he estado haciendo”, expresó.

Y agregó: “Cuando empecé a sacar música fui jugando con el autotune pero lo fui sacando al cambiar de género, tuve el privilegio de contar con clases de canto de chiquitita entonces me he podido manejar con el uso de mi voz en distintas cosas”.

“Partí con un sonado más urbano y me he ido moldeando, jugando más con el pop y ahora sacamos un ritmo más del R&B y el funk carioca”, complementó.

“Fue increíble, aun no me lo creo por que pasó súper rápido, cuando estábamos con la Loyalty, la Shirel y ver el estadio lleno. Contamos con el apoyo de Denise que ya es una veterana en la industria, nos calmó mucho y disfrutamos y creo que a la gene le gustó porqué no lo esperaban”, contó su más reciente presentación en el cierro de la Teletón 2022.

Altoyoyo y All Bastards

“Hice una serie en Youtube que la estrené hace poco y la verdad que no soy muy bueno promocionando lo que hago, es de genero policial y apostamos por algo que no se ha hecho”, contó sobre All Bastards.

“Se trata de un señor que s malo, es narco, es italiano que está a cargo de los portonazos en Santiago. Con eso nos damos cuenta que también están detrás los poderes fácticos”, persistió.

Respecto a sus proyectos en el Stand Up: “Estoy con rutina nueva, estoy firme y una vez al mes presentándome en el Comedy siempre para que me vayan a ver, nadie me saca de ahí. Voy a estar en gira en el verano por que es lo que más amo hacer”.

Panorama de año nuevo en el Lusitano

No cabe duda que el rubro gastronómico fue uno de los más afectados tras las restricciones de la pandemia pero para este año en ambas sedes del Restaurant Lusitano se realizará nuevamente la fiesta de fin de año.

“La última fiesta la hicimos en 2019 y en la época del estallido nos comimos un mes de toque de queda que nos costó harto, en pandemia cerramos y tuvimos que vivir a delivery y otros inventos gastronómicos. Este año ya nos normalizamos un poco y es la sexta vez que haremos nuestra famosa cena”, mencionó.

E insistió: “Volvimos en gloria majestad con budget, bar abierto, música, tenemos que terminar bien el año para comenzar el próximo mejor. Nuestra patente establece que podemos funcionar hasta las 4 de la mañana”.

Para más información visita el Instagram oficial @lusitano.cl o visita alguna de las sedes ubicadas en Barrio Italia y en Antonio Bellet.