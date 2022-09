Fidelmov 2002: La feria de electro movilidad más importante del país y los desafíos medioambientales

Durante esta jornada y hasta el 9 de septiembre, se realiza en la Estación Mapocho una nueva versión de la Feria Internacional de Electro Movilidad (Fidelmov). Se trata de la cuarta edición de este encuentro y el acceso para el público es completamente gratuito, los horarios son desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas.

En esta oportunidad, conversamos en directo desde la Fidelmov 2022 con Fernando Nilo, el presidente de la Fundación Recyclápolis, quien nos cuenta más de su organización medioambiental y los beneficios del transporte eléctrico. Revisa la entrevista completa en Podría Ser Peor.

Fidelmov 2022: Electro movilidad y medio ambiente

Fernando es uno de los impulsores del evento y además preside la Fundación Recyclápolis, pionera en estudios medioambientales y de economía circular. “Uno de los temas fundamentales es el cambio climático y cómo se disminuyen los gases de contaminación, en eso la electro movilidad juega un papel fundamental y tiene una serie de características que la hacen única”.

La Fidelmov congrega diferentes empresas e instituciones relacionadas al rubro del transporte, quienes exponen diferentes vehículos tales como autos, camiones, bicicletas y scooters. Además se ofrecerá un foro de paneles y charlas para informar a los asistentes sobre la materia. “En transporte publico estamos bien y Chile es el numero dos después de China. Todas las licitaciones tienen que ser en buses eléctricos y falta apoyo en concreto, de políticas públicas y también en las comunas por que los acaldes tienen mucho que decir”.

Y sobre el panorama nacional agregó: “Chile es productor de litio y eso es maravilloso por que es fundamental para el tema de guardar energía, y segundo está el cobre”, destacó.

Recyclápolis y vehículos eléctricos en Chile

“La fundación se me ocurrió cuando trabajaba en el sector minero y no me sentía a gusto. No era feliz ni ambiental ni socialmente y quise crear un emprendimiento sustentable. Partí con la primera planta de reciclaje eléctrico y electrónico como faxes, scanners, computadores, celulares y en un modelo que se autogestionara”, indicó.

Para finalizar, Fernando Nilo fue enfático en señalar la importancia de la movilidad eléctrica para la sociedad ya que contribuye a mantener espacios más amenos y libres de contaminación acústica. Sin embargo, es crítico en la falta de medidas e incentivos para la adquisición de autos eléctricos. “Nos faltan políticas públicas como los países europeos. No puede ser que todos los privados hagan el esfuerzo, acá hay un tema ambiental y sería virtuoso para Chile”.

“El auto eléctrico no necesita cambio de aceite, las marcas que están llegando al país son grandes y tienen servicio técnico. Tiene que haber cierto beneficio en las políticas públicas y la decisión de los ciudadanos”, cerró.