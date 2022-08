Diputado Rivas por dichos: "La propia gente me ha dicho que se requiere una figura similar a Bukele"

La crisis de seguridad que enfrente el país ha provocado que diversos actores políticos emitan sus declaraciones al respecto. En este caso fue el Diputado Gaspar Rivas que hizo una curiosa comparación que incluyó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Una figura que se ha destacado en Latinoamérica por la labor realizada en contra de las pandillas y la delincuencia en la nación centroamericana.

Revisa la entrevista a Gaspar Rivas, quien hace énfasis que se debe ponerse atención al trasfondo de sus declaraciones y no a la forma. “No me imaginé que iba a ser tanto el revuelo sobre todo entendiendo que lo que causa más revuelo son los hechos delictuales, que son lo que motivan mis declaraciones y palabras”.

“Quise representar en la política nacional a esta figura internacional que se ha hecho conocida y es el presidente de El Salvador, que ha tenido una mano muy dura uy ha tenido criticas pero ha tenido una línea de mano durísima en contra del narcotráfico y ha logrado disminuirlo a un país que estaba azotado por ese flagelo”, destacó Rivas.

Además el diputado señaló que se despliega constantemente con la comunidad y escucha sus opiniones. “Yo estoy en la calle constantemente, hablo a la gente y me permeo de sus planteamientos. No solo me piden mano dura si no que muchas veces me ha hablado del presidente Bukele”.

“Puede tener muchos pro y contras pero es llamativo que la propia gente me haya dicho que se requiere una figura similar”.