Diputado Videla por Estado de Excepción en zona norte: "Esto no va a parar si no se toman acciones"

Un complejo escenario en seguridad se vive en la zona norte y la evidencia es el registro de graves hechos delictuales que han ocurrido entre las regiones de Parinacota y de Coquimbo. Siendo el más reciente el homicidio de un menor de 16 años en la ciudad de Antofagasta.

Una situación desbordada que provocó que el diputado Sebastián Videla solicite Estado de Excepción para la zona macronorte. “Son delitos que se repiten y hoy día uno que le dice a la gente que quiere vivir en paz”, enfatizó el parlamentario a raíz de la inseguridad que se ha instalado en los antofagastinos.

Revisa la entrevista al diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla quien profundiza más sobre las razones que lo llevaron a solicitar esta medida.

Estado de Excepción

“Esto ya se ha descontrolado se ha escapado de las manos y por eso nosotros hemos solicitado el Estado de Excepción por que creo que es la única medida y no voy a dar pie atrás”.

El parlamentario hizo una crítica a la falta de medidas respecto al tema en comparación a las medidas que se han tomado en la zona macrosur, “la ciudadanía me lo ha pedido y yo me debo a ellos. Si no se decreta Estado de Excepción, la región de Antofagasta se va a paralizar”.

“Hace poco se anunciaron recursos pero esto no va a parar si no se toman acciones concretas. El Estado de Excepción es lo que pide la gente. La gente no se siente segura, no quiere ir al parque, no quiere ir a la esquina de su casa”.

Sensación de inseguridad

“Todas las semanas se repiten estos hechos de sangre, de balazos, robos con intimidación, portonazos, robo de vehículos. Se están repitiendo no solamente en el centro y en las inmediaciones de la ciudad”.

“Es importante controlar la inmigración irregular. Hoy día las personas que son extranjeras, que están de manera irregular y tienen antecedentes deben irse inmediatamente del país”.

“El ejercito tiene el contingente para poder también fiscalizar este tipo de acciones y poder controlar como lo hace en la frontera”, concluyó el diputado.