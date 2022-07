Juan Luis Castro por listas de espera: "Esperar un año y medio es condenar a alguien que se muera"

A raíz del anuncio del Presidente de la República que establece el copago 0 para el tramo C y D de Fonasa en el sistema público, las dudas entre los usuarios han aflorado respecto a que prestaciones incluye sin embargo hay un tema que afecta al país desde hace años y son las listas de espera.

Una situación que se agravó más con la pandemia pero que con la baja de hospitalizaciones ha vuelto a ponerse en discusión por los efectos que puede provocar en las personas..

Revisa la entrevista al Senador Juan Luis Castro quien profundiza más sobre la medida anunciada por el Gobierno y las listas de espera en la red pública de salud.

Listas de espera

“En promedio tenemos alrededor de 500 días de espera, estamos hablando más de un año y medio lo cual yo creo que es insostenible”.

“Esta lista de espera requiere medidas de shock, yo en eso lo he pedido al Gobierno un programa de urgencia que permita absorber la lista de espera y no digo a 0, si no reducir los tiempos”.

“Esperar un año y medio es condenar a alguien que se muera o que se agrave”.

Jornadas y disponibilidad de pabellones

“Los hechos demuestran que hoy casi dos terceras partes de los médicos están en lo privado y otro tercio está en lo público. No es que haya interés o vocación, hay un problema de salarios y un problema de la jornada”.

“No es posible que tengamos jornadas de media mañana y tengamos esos pabellones desocupados en la tarde”.

“Hoy día necesitamos más médicos con dedicación exclusiva a los hospitales”.

“Tiene que haber un cambio en el modo de contratar médicos. Tiene que ser con jornada completa para que así ocupemos la infraestructura y así absorbamos estas listas de espera”.

Copago 0

“Beneficia a 5 millones y medio de personas que están en esos tramos”.

“Estamos hablando de sectores vulnerables o medios pero con limitación de recursos”.

“Estas personas pagan 21 mil millones de pesos al año que ahora lo va a poner el Fisco”.