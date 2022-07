Alcalde de Talagante tras visita de Boric: "El foco de atención no puede ser una simple expresión"

Tras la visita del Presidente de la República al Liceo Bicentenario de Talagante, el edil de la comuna agradeció al mandatario de una particular forma utilizando un lenguaje coloquial.

El mandatario asistió al recinto educacional junto al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con motivo de anunciar el plan de trabajo la promoción de la asistencia y permanencia escolar en el marco de la Política de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”.

Recibimiento de la comunidad estudiantil

“La visita del Presidente a este establecimiento fue muy bien recibida por los estudiantes”.

“Se vivió un clima increíble, una energía extraordinaria que también va y evoca, reivindica lo que significa la educación publica”.

“Es demostrar que la educación publica es una realidad que se puede concretar, no un discurso, no una palabra”.

Uso de lenguaje coloquial

“Los sentidos de expresión que son coloquiales y comunes, de uso común en una comunidad como es hablar de manera castiza, no empaña en nada lo que se ha hecho en educación en Talagante”.

“El detalle y el foco de atención no puede ser una simple expresión, el foco de atención debe ser lo que se ha hecho en Talagante en educación que es notable”.

“En Talagante no es noticia por que saben como soy y me expreso de esta manera a todos los lugares donde voy, etc.. Por que me expreso como cualquier ciudadano, vecino y vecina. No es una puesta en esa escena”.

Liceo Bicentenario de Talagante

“Todos hoy en día en Talagante convenimos en una cosa que la educación es primordial y que la educación pública nuestra es un orgullo para nuestra comuna”.

“De 122 estudiantes que egresan 70 están ingresando a Universidades del Consejo de Rectores”

“Fue puntal en la idea de recuperar la educación pública en Talagante”

“Fue de los vanguardistas en orden a eliminar la selección como condición de ingreso”.

“No fue fácil convencer a las familias de confiar en la educación pública como una alternativa real de la educación”.