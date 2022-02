"Eso de que ya estamos en Polonia no es verdad": Chileno que escapa asegura que aún están Ucrania

Este viernes el Presidente Sebastián Piñera informó que cinco familias de chilenos en Ucrania habrían logrado cruzar la frontera hacia Polonia.

Sin embargo, muchos de ellos siguen atascados en el lado ucraniano del paso fronterizo. Así lo aseguró Carlos Mena, quien es uno de los 53 chilenos que contactó la Cancillería y que hoy se encuentra escapando hacia Polonia.

“Nos encontramos aún en la frontera ucraniana. Yo estaba en el centro de Kiev, que fue la capital donde se realizó este ataque sorpresa a las 4 de la mañana”.

“Me pilló despierto este ataque sorpresa, eso me permitió preparar una suerte de respuesta rápida. Fui uno de los primeros chilenos que logró llegar a la frontera”.

“Me gustaría decir que aún estamos en el lado ucraniano, no es preciso lo que se está diciendo. Eso de que estamos en Polonia a salvo no es verdad, aún estamos en Ucrania”.

“Dentro de esa lista (el Presidente Piñera) me menciona a mí y resulta que yo ya he mandado pruebas de que aún estamos en el lado ucraniano. Hay un cuello de botella en el sector fronterizo que no ha permitido un flujo rápido y ha durado todo el día. No estamos en el lado de Polonia”.

“Esa información no es correcta, me imagino que fue una precisión que vale la pena aclarar. Da una sensación de falsa seguridad a los familiares”.

“Desde la embajada la información fue bastante difusa al principio, no había un plan de contingencia preparado. La información que se nos dio fue que nos desplazáramos por nuestros propios medios a Polonia”.

“Estoy junto a un gran número de personas, en su mayoría ucranianos. Estamos con una incertidumbre total, no hay un avance y estamos aquí sin movernos desde hace muchas horas”.

Escucha la entrevista a Carlos Mena.