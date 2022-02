Futura ministra de Minería por venta de inmuebles de Enami: "Lo más grave es el precio"

Continúa creciendo la polémica por la venta de inmuebles pertenecientes a la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Tras un oficio parlamentario enviado por la diputada y futura ministra de Minería, Marcela Hernando, el vicepresidente de Enami, Enrique Valdivieso, le ofreció aplazar los plazos de entrega de ofertas para la licitación de inmuebles.

De esto y mucho más hablamos con Marcela Hernando, futura ministra de Minería.

“El acta que tuve ocasión de leer dice que ellos establecen que con suma precaución se vea cuánto podría ser la venta, por una serie de activos inmobilizados que tiene Enami”.

“(El acta) dice que el directorio autoriza explorar, pero en ningún caso es una autorización total. Lo dice así expresamente”.

“Creo que el directorio estaba en contra, pero el vicepresidente ejecutivo estaba muy decidido a hacerlo, para él es muy importante terminar con cifras azules en Enami”.

“(Enrique Valdivieso) me respondió por escrito ante una segunda misiva que le envié. Me dijo que iban a postergar lo más posible la apertura de las ofertas, sin embargo, me parece que eso no es suficiente”.

“Me gustaría que fuera declarado por la Contraloría y también por la justicia como inválido. De esa manera, Tattersall no va a poder accionar ni cobrar por sus servicios”.

“Me parece que lo más grave es el tema del precio”.

“Si lo que se trata es hacer caja en la Enami, a lo menos se debería aspirar al mayor precio comercial que pudiera atacar”.

Escucha la entrevista a Marcela Hernando, futura ministra de Minería.