Mujer acusa que Registro Civil de Viña del Mar no le permite casarse por carnet vencido

Mónica es una auditora que espera con ansias su matrimonio, pero el Registro Civil de Viña el Mar se lo prohíbe. ¿La razón? Su pareja tiene el carnet vencido.

A pesar de que el Ministerio de Justicia oficializó una prórroga hasta 2023, el servicio de identificación de esa ciudad le señaló a la mujer que no es posible casarse con la cédula vencida.

Mónica y su pareja quieren ir a renovar, pero por tiempo ya no alcanzan a llegar hasta la fecha de matrimonio civil. Además, según denuncia la auditora, en el Registro Civil de Viña del Mar hay personas que llegan a captar números para después revenderlos.

De este caso hablamos con Mónica en Podría Ser Peor.

“Nosotros teníamos fecha de matrimonio para el día 17, fuimos al Registro Civil porque queríamos confirmar la hora. Le pregunté a la secretaria de la parte de matrimonios si había algún inconveniente porque mi novio tenía el carnet vencido (..) ella me dijo que no se puede, que tiene que sacar carnet”.

“Ella dijo que para los chilenos no había prórroga en el carnet”.

“Yo entré en la página del Ministerio de Justicia en ese momento y le mostré que había una prórroga para el vencimiento de los carnets”.

“Ella respondió que el Registro Civil no nos iba a permitir casarnos en esas condiciones. Nos dijo que teníamos que ir a sacar carnet”.

“Por los tiempos no alcanzamos y además, ellos están yendo contra la ley”.

“Nos damos cuenta que la gente de los servicios públicos a cargo de la información de los chilenos, no manejan la información, no les interesa o no los capacitan. Además, no hay respuestas por ningún lado”.

“En el Registro Civil de Viña físicamente dan 30 números, pero hay gente que capta esos números para después revenderlos. Hemos ido durante esta semana y nos hemos dado cuenta”.

Revisa la entrevista a Mónica, auditora de Radio Bío Bío.