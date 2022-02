Madre de joven extraviado en Cochamó: "Se levantó una querella para que se extienda la búsqueda"

Sigue la búsqueda de Héctor Astete Ortiz, el joven de 24 años extraviado en Cochamó, en la región de Los Lagos. Así lo confirmó el martes el fiscal Marcelo Maldonado de la Fiscalía de Puerto Montt, quien aseguró que las labores de búsqueda estarán hasta el próximo domingo.

Por otra parte, la familia de “Titín” anunció que van a presentar una querella criminal por homicidio en contra de quienes resulten responsables.

Sobre esta querella y otras aristas de la búsqueda de Héctor Astete se refirió su madre, Olga Ortiz, en Podría Ser Peor.

“Estamos con los brazos cruzados acá, sentimos mucha impotencia de no poder salir a buscar a nuestro hijo. Él está perdido en la montaña y no podemos llegar hasta allá, solo la gente que está certificada”.

“Se levantó una querella para que se extienda la búsqueda, no es por culpar a nadie. Todavía la investigación no comienza, no podemos culpar a nadie todavía”.

“Como aparece la palabra homicidio, apareció en redes sociales ‘¿quién lo mató?’. Eso no es verídico, nada se sabe todavía de dónde está nuestro hijo, la querella es más que nada para tener un respaldo que esta búsqueda sigue”.

“Hay muchas personas que lo andan buscando, lugareños, rescatistas certificados, ONG, Bomberos”.

“Con sus amigos subió al Cerro Arcoíris. Al bajar él se fue por otro sendero y se adelantó, ahí fue que se perdió. Sus amigos iban gritándole y él decía ‘si, estoy bien’. Hubo un momento en que ya no respondió más, los jóvenes llegan al camping El Manzano y el Titín no estaba”.

Para profundizar más en el caso del joven extraviado en Cochamó, revisa la entrevista a Olga Ortiz.