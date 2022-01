Directora ejecutiva de Educación 2020: "La prueba no puede corregir un sistema que es inequitativo"

¿Hay una crisis en el Instituto Nacional? Después de la entrega de los puntajes de la Prueba de Transición (PDT), se dio a conocer que este reconocido liceo emblemático tuvo 3 puntajes nacionales, pero quedó en el lugar 132 del ranking en la prueba de admisión.

Por otra parte, hay otros que señalan que persiste una brecha en la educación tras los resultados de la PDT. Esto, ya que sigue existiendo una gran diferencia en los resultados de puntajes entre colegios públicos y particulares.

Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, se refirió a estos temas en Podría Ser Peor.

“El sistema educacional en Chile ha tenido una forma de organizarse y que ha implicado un terreno muy inhóspito para la educación pública”.

“La prueba no puede corregir un sistema que en su estructura es inequitativo”

“Tenemos en la Constitución una tremenda oportunidad de pensar en una educación distinta”.

“Este modelo de liceos de excelencia es un sistema que, de alguna manera, privilegia el rendimiento. El IN es un instituto que tiene selección y la ley lo permite”.

“Es injusto mirar la cantidad de puntajes nacionales del IN, porque de alguna manera están haciendo un cuestionamiento al tipo de educación que queremos”

“Tenemos una educación muy centrada en el rendimiento, hay un cuestionamiento a eso. En el fondo, hay una demanda muy fuerte de los jóvenes de tener una educación distinta”.

“Yo me pregunto cómo la prensa hace rankings de colegios, no deberían hacerse. No es una prueba para rankear establecimientos, eso es altamente injusto”

