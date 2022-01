Ministro de Energía: "La acusación que hace el diputado Soto es totalmente fuera de lugar"

Una polémica jornada vivieron esta tarde el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, y los diputados del Congreso Nacional. Lo anterior, dado que este miércoles el gobierno dio conocer las empresas privadas que se adjudicaron la licitación del litio.

Una hora después del anuncio, el ministro Juan Carlos Jobet acudió a una sesión especial en el Congreso para explicar el proceso de licitación, pero tras llegar una hora tarde un grupo de diputados de oposición decidió retirarse de la sala.

Tras un punto de prensa, el diputado PPD Raúl Soto calificó el proceso como un “robo a mano armada”. En Podría Ser Peor conversamos sobre esto con el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

“La declaración que hace es fuera de lugar. Esta es una licitación pública hecha con bases y que fueron vistas por la Contraloría, totalmente transparente”.

“Entiendo que hay personas que tengan una visión distinta de cómo aprovechar el litio en Chile, pero la acusación que hace es totalmente fuera de lugar. No vale la pena gastar tiempo en eso”

“Es verdad que llegué tarde. En algún momento el presidente de la comisión me dijo que me conectara por zoom, tenía el acuerdo de todas las bancadas. Poco después de las 14:00 me dijeron que querían que fuera presencial, en cuanto me avisó partí desde Santiago”.

“Hemos sido incapaces en Chile de avanzar en nuevos proyectos, entonces esta licitación permite que entren dos nuevas compañías a un mercado donde históricamente estaba SQM y Albemarle”.

“Creo que esta es una buena noticia para Chile. El Estado va a recaudar cerca del 60% del valor de este mineral sin invertir un centavo”.

“(El comando de Gabriel Boric) nos planteó que no les gustaba esta licitación. Les dijimos que a esta altura no se podía dejar de adjudicar la licitación y ellos nos dijeron que incorporáramos algunas cosas importantes. Por ejemplo, que parte de los recursos vaya a las comunidades, lo que acogimos”.

Revisa la entrevista a Juan Carlos Jobet, ministro de Energía.