Miguel Kiwi, Premio Nacional, asegura no ser protagonista de incidente por exceso de velocidad

Es físico, profesor titular de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas. A sus 83 años, Miguel Kiwi fue acusado de ir en exceso de velocidad y huir de Carabineros al ser controlado en la Ruta 5 Sur, a la altura de San Fernando.

Sin embargo, Kiwi asegura no ser protagonista de estos hechos, ya que ese día se encontraba recluido en su casa en Las Condes.

En entrevista con Podría Ser Peor, Miguel Kiwi explicó por qué es inocente del incidente que se le acusó.

“Desde el principio quedé muy desconcertado. Estando recluido desde hace dos años en casa por la pandemia, con mi edad y todo, que de repente le aseguren a uno que casi en la medianoche, en San Fernando, se arrancó de la policía.. es chocante”.

“Tocan el timbre de la casa y me dicen que son Carabineros, yo les dije que se dejaran de bromear. Salgo, habían dos carabineros muy serios y un radiopatrulla, luego me entregan la citación”.

“Al principio estaba muy asustado que me hubieran clonado la patente, pero afortunadamente no fue eso. La única explicación que me queda es que el carabinero que leyó la patente la escribió o la transcribió mal, y por eso me llegó esta citación”.

“A pesar de que la evidencia es contundente, me rechazaron toda mi defensa”.

“Lo que me indigna más es que uno tiene que demostrar la inocencia. Ese día por casualidad salí a caminar por aquí y gracias a Google Maps, pude demostrar que había estado aquí a las 20:33”.

“A futuro, uno queda con una sensación de impotencia. Sin salir de la casa, estando cómodamente en cama, lo pueden acusar de cualquier cosa y lo consideran culpable”.

Escucha la entrevista a Miguel Kiwi, físico y Premio Nacional de Ciencias Exactas.