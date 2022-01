Santiago a Mil: Inti Illimani Histórico llega al Teatro Municipal con su creación "Suite Patagonia"

El Festival Santiago a Mil no es solo teatro, también es música. Es por ello que Inti Illimani Histórico presentará este 21, 22 y 23 de enero su obra más reciente: “Suite Patagonia”, pieza musical inspirada en los característicos paisajes de la Patagonia chilena y sus encantos.

En Podría Ser Peor hablamos sobre cómo se originó esta obra musical y su llegada al Teatro Municipal con Horacio Salinas, integrante de Inti Illimani Histórico.

“Han hecho muchas mejoras en el Teatro Municipal, así que estamos bien contentos porque vamos a presentar esta obra que es con orquesta, de más o menos 50 músicos. Yo creo que se va a escuchar muy bonito”.

“El espectáculo consta de dos partes. Una es el estreno mundial, porque es una obra que aproveché de terminar de escribir para la orquesta. Yo me imaginé una serie de seis piezas orquestales, con los integrantes del grupo, pero en realidad es la orquesta la que suena”.

“Es un poco la traducción en música de la emoción que me produjo conocer la Patagonia, hace muchos años”.

“Una autoridad de Punta Arenas me dijo que no hay una música que se asocie a la Patagonia. Me lanzó el desafío de hacer algo y yo comencé a hacer un bosquejo, vino la pandemia y con ese tiempo terminé de escribirlo”.

“Es un poco la música que podría acompañar esta naturaleza fantástica, desértica, llena de canales y hielo. Al mismo tiempo llena de extensiones y soledad”.

“También viene un homenaje a Patricio Manns, que es un deber que nosotros tenemos hacia uno de los más grandes creadores en la música chilena”.

Repasa la entrevista a Horacio Salinas, integrante de Inti Illimani Histórico.