Gobernador de O’Higgins por accidente de Peumo: "Nos querellamos por trata de personas"

La gobernación de la región de O’Higgins anunció que presentó una querella criminal por posible trata de personas en el sector agrícola de la zona, luego del accidente de Peumo ocurrido el 29 de diciembre que dejó a 9 personas fallecidas.

De acuerdo a lo informado por la gobernación, se trataría de ciudadanos extranjeros en situación irregular en el país, incluyendo a menores de edad. Varios de ellos no han podido ser identificados hasta el momento.

Sobre esto y mucho más conversó Pablo Silva, gobernador de O’Higgins, en Podría Ser Peor.

“Este accidente fue muy grave, murieron 9 personas. Pero a raíz de esto se van descubriendo elementos que son muy graves para la seguridad de muchos temporeros, en el furgón iban 11 personas que no llevaban su carnet de identidad”.

“En el vehículo habían solo 3 cédulas de identidad. Al parecer hay algunos de los fallecidos que no corresponden a ninguna de las tres cédulas, por lo tanto, damos cuenta que hay una irregularidad gigante en este proceso y por eso hicimos una querella criminal por trata de personas”.

“Hay muchas irregularidades. El furgón no contaba con las condiciones de transporte, no estaba autorizado, el chofer no tenía licencia”.

“Eran trabajadores agrícolas que no estaban regulares en el país e incluso hay menores de edad dentro de los afectados”.

“Hoy nuevamente la PDI hizo un control en un packing en Malloa, de los 97 trabajadores que estaban, 88 eran extranjeros que estaban en forma irregular”.

“Los empleadores se ahorran dinero no pagando leyes sociales ni impuestos y pagándoles un mísero sueldo, eso tiene que acabarse”.

“Esta es una región agrícola, que depende mucho de los trabajadores agrícolas. Pero eso significa que tienen que tratarse dignamente, tienen derechos y por muy vulnerables que estén se les debe contratar como corresponde. Aquí los empleadores no pueden ahorrar dinero a costa de su seguridad”.

