Alcalde de Temuco por comercio ambulante en la ciudad: "Necesitamos el apoyo del gobierno"

El aumento del comercio ambulante que no solo se puede presenciar en la Región Metropolitana, sino que también está apareciendo en otras ciudades del país. Una de las ciudades donde se ha agravado este fenómeno es Temuco, donde vecinos y vecinas acusan que la situación es “insostenible”.

Incluso el alcalde de Temuco, Roberto Neira, manifestó que durante la segunda quincena de enero se llevará a cabo una consulta ciudadana, que buscará averiguar si los habitantes respaldan o no el establecimiento del comercio ambulante en el centro de la ciudad.

En entrevista con Podría Ser Peor, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, detalló cómo ha ido mutando el comercio ambulante en la ciudad. Además, solicitó mayor colaboración por parte del gobierno y Carabineros.

“La situación del comercio ambulante es un problema que se arrastra por años en la ciudad, tuvo diferentes medidas como el perímetro de exclusión”.

“Desde estos últimos seis meses de gestión, hemos establecido un plan de ordenamiento del centro de la ciudad. No ha sido una tarea fácil, ayer estuve con el alcalde de Estación Central conversando de esta materia”.

“Al parecer esta es una situación que se convirtió un tema nacional. Otras ciudades no han estado ajenas”.

“Necesitamos que Carabineros nos colabore, no digo que no lo hagan. Pero muchos de los carabineros de la zona tienen que pasar gran parte del tiempo en carretera, entonces no tienen la posibilidad de acompañarnos en esta materia de fiscalización”.

“Yo comparto que hay un tema de una crisis económica y sanitaria, que muchas personas han perdido sus trabajos. Pero como ciudad necesitamos la colaboración y apoyo del gobierno”.

