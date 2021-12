Ex candidato a diputado del PDG: "Exigimos que se transparente en qué se gastaron los fondos"

El Partido de la Gente está viviendo una encrucijada al interior de sus filas. Un grupo de ex integrantes y militantes busca que se aclaren las rendiciones de cuentas relativas al merchandising de la colectividad, acusando que la recaudación de los fondos de estos artículos habría ido a parar a cuentas personales de otros militantes del PDG.

En Podría Ser Peor conversamos con una de las personas que desea que se transparenten estos gastos, Jaime Retamales, ex candidato a diputado por el PDG en el distrito 12.

“Hemos tratado de armar comisiones investigadoras por varios temas. No me explico, siendo un partido nuevo y con el discurso que no somos más izquierda ni derecha, deberíamos ser el ejemplo a seguir con el tema de las cuentas, con el cual no se ha rendido un peso jamás”.

“No se ha hecho efectivo la rendición del merchandising, para qué se utilizaron esos fondos tampoco se nos ha aclarado”.

“Nuestro tesorero nacional dice que las cosas se regalaron, yo niego tajantemente eso porque yo compré mis cosas, tal como muchos adherentes lo hicieron”.

“Nosotros exijimos que se transparente en qué se gastaron estos fondos”.

“Yo quería cambiar la política, tenía ese sueño. El partido nos dio la posibilidad de cumplir el sueño y nosotros pecamos en la ignorancia de que no teníamos que depositar en una cuenta particular, que tenía que haber una cuenta de partido. Pecamos de ingenuos la mayoría de los adherentes”.

