Experto en transportes advierte que Andrés Bello se ha vuelto una vía peligrosa desde hace décadas

Gran impacto ha causado durante esta jornada el fatal accidente ocurrido en la intersección de Avenida Andrés Bello con Pedro de Valdivia, en Providencia. Diversos testigos del incidente y las cámaras de seguridad delataron que el conductor del vehículo iba a una velocidad que no respetaba el límite de velocidad urbana permitido en esa avenida, dejando a dos personas fallecidas.

Incluso la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei, se refirió a los hechos. A eso del mediodía, señaló a través de su cuenta de Twitter que “Andrés Bello se convirtió en una pista de carreras”.

Ariel López, experto en Transportes de la Universidad de Chile, expresó en Podría Ser Peor que estos excesos de velocidad en la avenida han sido advertidos desde hace muchos años. Además, añadió que hay una voluntad política de no fiscalizar el sector.

“Andrés Bello se ha vuelto una autovía, una vía sumamente peligrosa desde hace décadas. Ha habido un montón de estudios y señalamientos desde la academia, desde los propios municipios, pero nunca se ha podido cambiar”.

“Hay que pensar que Andrés Bello fue la primera vía que utilizó la reversibilidad vial. Hoy día el siniestro generado es en gran parte a partir de la reversibilidad vial, más allá de que evidentemente el conductor iba a exceso de velocidad. La operación de la reversibilidad sumado a un montón de otras causas, es lo que posiblemente detona el siniestro”.

“Con la construcción de las autopistas en paralelo, entre Andrés Bello y Santa María, tenemos 24 pistas vehiculares, en el sentido de oriente poniente. Andrés Bello se ha considerado siempre como una vía de alta velocidad, no con el sentido local y de seguridad que debería tener la vía”.

“Hace unos meses Tecvial hizo un estudio de los excesos de velocidad, eran miles los excesos de velocidad que no son fiscalizados. Posteriormente se le consultó a la general de Carabineros de Tránsito qué se va a hacer para tomar medidas, ella en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Transportes dice que no se van a tomar medidas, ya que una de sus políticas es no fiscalizar Andrés Bello”.

“Alguien tiene que haberle dado la orden de no fiscalizar Andrés Bello, hay una disposición política para que esto no se haga”.

