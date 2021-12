Manuel José Ossandón y la derrota de la derecha: "Nos dieron una paliza, eso hay que reconocerlo"

FOTO: AGENCIA UNO

Tras la elección que dejó a Gabriel Boric como el presidente más votado de la historia de Chile, el sector de Chile Vamos ha tenido que reflexionar cuál será el rol que cumplirá como oposición durante el próximo gobierno.

De este mismo papel que cumplirá Chile Vamos en los próximos años habló Manuel José Ossandón, senador RN, en Podría Ser Peor.

¿Esperaba una derrota tan amplia?

“Sí, la verdad es que sí. Es difícil decirlo ahora pero yo creía que iba a ser dura. Por lo menos con lo que vi en la calle y porque además yo veía algunos temas que para mí eran fundamentales, los planteé, pero no nos pescaron. Por ejemplo, el hecho de salir defendiendo a las AFP como las conocemos es imposible defenderlo en la calle”.

“(José Antonio Kast) es el líder de los republicanos, él es una persona que hizo mucho esfuerzo y se sacó la mugre trabajando, lo hizo bien. Pero no, yo creo que el futuro de la derecha (..) primero nos dieron una tremenda paliza y eso hay que reconocerlo. Segundo, creo que aquí hay una derecha mucho más social y distinta, que espero que algunos entiendan”

“Nosotros tenemos que hacer entender a nuestro sector que aquí la gente pidió varias cosas. Primero, acuerdos con cambios, que eso es muy importante. Por otro lado, moderación”.

“Espero que el presidente Boric lo entienda así, que los cambios se tienen que hacer con moderación y no pasando la máquina”.

La llamada de Ossandón al Ministro Jaime Bellolio

“Salí en moto a revisar el tema, llamé al ministro Bellolio y le dije ‘mire ministro, no solo hay pocas micros en la calle, sino que es tal el taco que hay que si usted no manda a Carabineros a que dirija el tránsito, no saca nada con sacar micros’. Se generó un ambiente en que al final las personas por redes sociales llamaban a que los acarrearan en auto”.

“Le dije a Bellolio que mandaran a alguien y que tomaran una decisión rápida, que eso no podía seguir así. Eso tendría que haberse planificado antes, en todas las elecciones pasa algo parecido pero esta vez fue mucho más”.

