Rodrigo Galilea por Pensión Garantizada Universal: "Es una propuesta bastante revolucionaria"

FOTO: AGENCIA UNO.

A 8 días de que el gobierno de Sebastián Piñera anunciara el proyecto de Pensión Garantizada Universal, aún no es ingresado al Congreso. Si bien los textos están listos para ser despachados, desde La Moneda aún se está evaluando si deben ingresar la iniciativa antes o después de las elecciones presidenciales de este 19 de diciembre.

Sobre sus impresiones del proyecto que busca instalar una pensión de $185 mil pesos para el 90% más vulnerable, conversó Rodrigo Galilea, senador RN y miembro de la Comisión de Trabajo del Senado.

“La PGU va por otro camino, es un nuevo intento por al menos solucionar parte o dar curso a lo que debiera ser una reforma previsional un poco más extensa”.

“Me parece que la propuesta es muy buena, es bastante revolucionaria diría yo. Creo que alinea las cosas”.

“En mi opinión nuestro sistema de aporte solidario tenía una cosa un poco extraña, que era que si tú ahorrabas plata te bajaba la pensión básica. Entonces había un claro desincentivo”.

“El gobierno y en eso estoy de acuerdo, dijo no, la pensión básica tiene que ser para todos. Simplemente por ser ciudadanos chilenos y haber vivido acá, ojalá sea para la mayor cantidad de gente posible”.

“Todas las personas van a recibir su pensión básica de 180 mil pesos, independiente de si hayan ahorrado o no. Lo que es significativo en esto que si yo no ahorré nada porque no tuve la posibilidad, voy a recibir ese momento igual. Si yo pude ahorrar y quise mejorar mi futuro, todo lo que yo ahorré va a ir entero por sobre la Pensión Garantizada Universal, se suma”.

Revisa la entrevista a Rodrigo Galilea, senador RN.