Deudor del CAE: Empezó pagando con UF a 15 mil y ahora debe pagar con UF a 30 mil pesos

Fue dirigente estudiantil por muchos años y luego siguió sus sueños de estudiar periodismo, pero tuvo que hacerlo con CAE. Cuando comenzó a pagar el crédito la UF estaba en 15 mil pesos y en la actualidad, la UF subió al doble: 30 mil pesos. Producto de ese reajuste, perdió alrededor de 8 millones que ya había pagado.

Su nombre es Max Mellado y vive la misma realidad de muchos jóvenes que, terminando o no sus estudios, hoy deben millonarias sumas a los bancos sin ayuda alguna. En conversación con Podría Ser Peor, Mellado contó esta problemática situación.

“Yo, que he estado siempre al frente en temas de educación, he sentido muy ausente en el debate la educación como tal. Se ha tocado por muy encima el tema educacional y hay varios puntos importantes que no podemos dejar pasar”.

“Debemos evidenciar temas tan importantes como el CAE, el crédito con aval del estado creado el 2007 en una respuesta del gobierno de Michelle Bachelet a esa demanda, que nos dijeron que estábamos locos cuando en la Revolución Pingüina dijimos que queríamos educación gratis”.

“Hoy es un hecho, pero lamentablemente alcanzaron a firmar más de 3 millones de chilenos con distintos bancos, son 15 generaciones de egresados de 4º medio que hoy día deben el CAE”.

“Esto se crea cuando nosotros ponemos esta demanda de la educación gratuita, se crea eso que se hace directamente con los bancos. A los estudiantes se les hacía ir al banco, firmar en la misma sucursal bancaria y lo grave hoy es que los bancos están rescatando esos dineros por todas partes”.

“Yo terminé por mis estudios de periodismo debiendo casi 26 millones. Ya llevaba pagado casi 10 millones y ahora con el tema de la UF debo 25 millones”.

“Yo firmé en 2007 la uf en 15 mil pesos y hoy la tengo en 30 mil pesos. Voy a pagar el doble”.

Revisa la entrevista a Max Mellado.