Caso relojes VIP: Los delitos que podrían ser identificados en la investigación

Este lunes, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló una serie de fotografías entre Marco Antonio López Spagui —más conocido como Parived— y el llamado “Rey del oro”, en el marco de la investigación por el caso joyas.

En Podría Ser Peor hablamos con la ex fiscal Marisa Navarrete, quien explicó las aristas y delitos que podrían ser identificados en el caso.

“Aquí hay varios delitos. Estamos hablando en general de compra-venta clandestina de joyas o relojes. De la información que ha salido en la prensa, se trataría de relojes de lujo que han sido obtenidos en el extranjero, producto de hurtos”.

“Esas especies han sido robadas en el exterior obviamente no pueden ser objeto de comercialización en ninguna parte, menos ingresar a nuestro país. Entonces allí el primer delito que afecta a estas personas es un delito ingresar mercadería prohibida a nuestro país”.

“Luego de eso cuando tienen en su poder especies que han sido robadas, se comete un segundo delito que es el de receptación. Este castiga a aquellos que tienen en su poder especies que han sido robadas y que no pueden menos que conocer su origen”.

“Podemos ver que podría existir un delito de lavado de activos, es decir, conductas que se hacen para ocultar el origen espurio de estas especies y una vez las ganancias que se obtienen de estos delitos se introducen en el aparato económico nacional, con apariencia de ser lícitos”.

“No existe una prueba directa en general de poder determinar si una persona sabía o no del origen de las especies. Muchas veces esto es una cuestión de hecho y no queda registro, nadie da boletas por especies robadas. Pero obviamente hay ciertas circunstancias que hacen que la balanza se incline para establecer que una persona no sabía menos que conocer”.

