Cuarto retiro: Diputada Alejandra Sepúlveda entregó detalles de la ruta del proyecto

La sesión calendarizada para esta jornada fue suspendida por topes de horario, pero finalmente se tomó la decisión de que la Comisión Mixta se reunirá desde las 17:00 horas en adelante para votar las indicaciones pendientes.

El futuro del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales es incierto.

Se espera que durante la sesión de esta tarde, se logre votar las 7 indicaciones que quedaron pendientes de la última discusión.

Conversamos con Alejandra Sepúlveda, diputada de la Federación Regionalista Verde Social, quien comentó la ruta que ha tenido el proyecto.

“Sabemos que el punto más complejo y difícil son las rentas vitalicias”.

“Los senadores no quieren aprobar ni entender lo importante que es sacar el proyecto”.

“En tres oportunidades tratamos de sacar un proyecto aparte con el tema de rentas vitalicias”.

Flexibilizar

“La ley corta de pensiones, donde aumentamos cobertura del pilar solidario, tampoco se mueve”

“El gobierno no ha querido sacarla de la Comisión de Hacienda. No ayuda a que se despache y no pasa absolutamente nada”.

Comisión Mixta

“A costado juntarse, yo creo que no hay voluntad de que salga”.

“Hubo complicaciones de ambos lados. Lo que se votó quedó bien eso sí”.

Revisa la entrevista a Alejandra Sepúlveda.