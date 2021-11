Reelecto senador Manuel José Ossandón: "Que RN apoye a Kast no sella mi voto"

Comenzó la última etapa de la carrera presidencial dando inicio a las campañas de segunda vuelta y la conformación de los comandos de Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Nos pusimos en contacto con el senador reelecto de la Región Metropolitana, Manuel José Ossandón del Partido Renovación Nacional.

“A mí nadie me ha llamado. Yo he sido super claro, no voy a votar por una persona de izquierda. Pero tampoco votaré por Kast con el actual programa que tiene”.

Programa Kast

“El tema de mantener el estatus quo de las AFP, las políticas ambientales y otras, me alejan del programa”.

“Hay medidas buenas como el incentivo a la familia y el apoyo a las mujeres casadas, porque para madres solteras ya están los beneficios”.

¿Qué deben ofrecer los candidatos?

“La gente dijo el domingo dos cosas, quieren cambios y orden”.

“El que sea capaz de ofrecer cambios y orden, va a ganar porque hoy, uno ofrece orden y el otro cambio, ninguno ofrece ambos”.

Consejo General RN

El Consejo General de Renovación Nacional se reunirá para conversar y decidir su apoyo a Kast.

“Yo voto en conciencia, pero si he hablado con 100 personas de RN, esos 100 apoyan a Kast”.

“Mañana será una simple formalidad”.

