Pacientes del Hospital Padre Hurtado piden arreglar falla de scanner, llevan 2 meses esperando

Foto: Twitter @HospitalHPH

Hace 2 meses que pacientes con distintos diagnósticos no pueden realizarse exámenes en el Hospital Padre Hurtado porque esta malo el scanner.

Este es el caso de Arturo quién se operó por cáncer al colón y no se ha podido revisar para ver el estado de su enfermedad.

“Creo que es gravísimo que no haya un presupuesto para arreglar una máquina que es necesaria para cientos de personas”.

“Hacer un examen de forma particular no es posible para mucha gente, si no hay presupuesto no se hace y listo”.

“Se juega con la vida de las personas, como no van a reparar la máquina o traer un sustituto”.

Revisa la entrevista a Arturo Álvarez.